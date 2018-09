Verdächtiger Gegenstand in Innenhof sorgt für Polizeieinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Ein verdächtiger Gegenstand in einem Innenhof in Neustadt an der Weinstraße hat am Samstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. In dem Hof eines Mehrfamilienhauses seien offene Kisten mit Schrott abgestellt worden, berichtete eine Sprecherin. Ein Gegenstand darin sei verdächtig gewesen, so dass Spezialisten für eine genauere Untersuchung angerückt seien. Während des Einsatzes mussten Straßen und eine Bahnlinie gesperrt werden sowie etwa 100 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei konnte aber Entwarnung geben: Bei dem Gegenstand handelte es sich der Sprecherin zufolge nur um Akkus.