25-Jähriger verliert bei Arbeitsunfall zwei Finger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt an der Orla (dpa/th) - Ein 25-Jähriger hat bei der Arbeit an einer Holzverarbeitungsmaschine in Neustadt an der Orla zwei Finger verloren. Nachdem sich ein Stück Holz in der Maschine im Saale-Orla-Kreis verkantet hatte, wollte der junge Mann es herausziehen, teilte die Polizei in Saalfeld am Mittwoch mit. Dabei wurde er in die Maschine gezogen. Der Mann verlor zwei Finger und verletzte sich am Unterarm. Rettungskräfte flogen ihn in eine Spezialklinik für Handchirurgie.