38-Jähriger aus Wittstock vermisst

Wittstock/Dosse (dpa/bb) - Die Polizei in Brandenburg sucht einen 38-jährigen Mann aus Wittstock/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin). Der Vermisste soll nach einem Streit am Montagabend seine Wohnung verlassen haben und seitdem nicht wieder aufgetaucht sein, wie die Polizeidirektion Nord am Mittwoch mitteilte. Der 38-Jährige sei depressiv und suizidgefährdet, hieß es weiter.

Der Mann ist 1,85 Meter groß, hat dunkelblonde kurze Haare und trägt eine Brille. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jeanshose, einem blauen Langarm-Shirt und einer schwarzen Jacke bekleidet. Nach Angaben der Polizei könnte der 38-Jährige mit einem roten Moped unterwegs sein. Dabei trägt er einen roten Helm mit silberner Aufschrift.