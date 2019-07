Drei Menschen bei Balkonabbruch in Neumünster verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumünster (dpa/lno) - Beim Abbruch eines Balkons sind in Neumünster am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Eine 18-Jährige und zwei 19 und 20 Jahre alten Männer standen auf dem Balkon, als dieser im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses einstürzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Während die Männer mit leichten Verletzungen davon kamen, erlitt die Frau Knochenbrüche und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Durch den Abbruch des Balkons wurde auch ein Auto beschädigt. Grund war nach Polizeiangaben voraussichtlich Materialermüdung.