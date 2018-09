Drama um drei ertrunkene Geschwister: Anklage zugelassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neukirchen/Marburg/Schwalmstadt (dpa/lhe) - Nach der Tragödie um drei in einem Dorfteich in Nordhessen ertrunkene Geschwister muss sich der Bürgermeister vor Gericht verantworten. Das Landgericht Marburg ließ die Anklage gegen Klemens Olbrich (CDU) wegen fahrlässiger Tötung zu, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Das Hauptverfahren werde vor dem zuständigen Amtsgericht in Schwalmstadt eröffnet. Das Amtsgericht hatte sich wegen der besonderen Bedeutung der Sache nicht zuständig gesehen. Das höher gestellte Landgericht widersprach dem allerdings und verwies das Verfahren zurück.

Die drei Kinder im Alter von fünf, acht und neun Jahren hatten sich am Abend des 18. Juni 2016 an dem Teich im Ortsteil Seigertshausen (Schwalm-Eder-Kreis) aufgehalten und waren darin ohne Fremdeinwirkung ertrunken. Laut Staatsanwaltschaft versäumte es Bürgermeister Olbrich als Verantwortlicher für Sicherungsmaßnahmen, den Löschteich als potenzielle Gefahrenquelle abzusichern und einzuzäunen. Die Behörde geht davon aus, dass es dem Rathaus-Chef bekannt war, dass die Fläche rund um den Teich als Freizeit- und Spielfläche genutzt wurde.