Gesundheitsschädliche Dämpfe: Firmengebäude evakuiert

Neuhausen (dpa/lsw) - Nach einem Feuer in einem Härteofen ist am Freitag ein Großbetrieb für Sensortechnik in Neuhausen (Kreis Esslingen) evakuiert worden. Gesundheitsschädliche Dämpfe hatten sich über das Lüftungssystem in dem mehrstöckigen Gebäude ausgebreitet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Medienberichten zufolge wurde auch Blausäure gemessen - die Polizei konnte das aber zunächst nicht bestätigen. Mitarbeiter klagten demnach über Unwohlsein, etwa 20 wurden laut Polizei zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Etwa 180 Beschäftigte seien am Ort versorgt worden.