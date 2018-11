Blausäuredämpfe ausgetreten: 19 Mitarbeiter ins Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuhausen (dpa/lsw) - Nach einem Schmorbrand in einem Härteofen ist am Freitag ein Großbetrieb für Sensortechnik in Neuhausen (Kreis Esslingen) evakuiert werden. Gesundheitsschädliche Blausäuredämpfe hatten sich über das Lüftungssystem in dem mehrstöckigen Gebäude ausgebreitet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Etliche Mitarbeiter klagten demnach am Morgen über Unwohlsein. Im Laufe des Tages seien 19 ins Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung auch stationär aufgenommen worden. Etwa 200 Beschäftigte des Betriebs seien am Ort von Ärzten und dem Rettungsdienst versorgt worden.