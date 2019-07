Bahnverkehr zwischen Bullay und Cochem wieder aufgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main/Zell (dpa/lrs) - Die Züge zwischen Bullay und Cochem fahren wieder: Der Bahnverkehr sei Mittwochabend wieder aufgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstag in Frankfurt. Die Züge hätte allerdings 10 bis 20 Minuten Verspätung, da am Unfallort nur langsam gefahren werden könne. Am Mittwoch war die Strecke mehrere Stunden gesperrt gewesen, weil bei Bohrarbeiten in der Nähe von Bullay eine Ferngasleitung beschädigt worden war. Um die Schadstelle genauer zu untersuchen, müssen nun alle Leitungen freigelegt werden. Die Arbeiten am Unfallort dauern an. Gas sei nicht ausgetreten, sagte ein Polizeisprecher.