Mann von zwei Hunden attackiert und verletzt

Nebra/Halle (dpa/sa) - In Nebra (Burgenlandkreis) haben zwei freilaufende Hunde einen Mann attackiert und verletzt. Der 65-Jährige sei nach eigenen Angaben am Sonntag mehrfach in die Hände gebissen worden, als er seinen Maltesermischling vor den beiden anderen Hunden retten wollte, teilte die Polizei in Halle mit. Der Schäfer- und der Mischlingshund sollen das Tier des Mannes am Unstrut-Radweg plötzlich attackiert haben. Sie seien mit zwei Männern unterwegs und nicht angeleint gewesen. Die Polizei ermittele gegen die anderen Hundehalter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.