Mann bedroht Eltern mit Messern und löst SEK-Einsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Naumburg (dpa/sa) - Ein Mann hat in Naumburg seine Eltern mit mehreren Messern bedroht und das Spezialeinsatzkommando (SEK) auf den Plan gerufen. Die Eltern des 37-Jährigen konnten in der Nacht zu Samstag zwar nach relativ kurzer Zeit die Wohnung unverletzt verlassen und Hilfe rufen, wie ein Polizeisprecher in Halle sagte. Der Mann habe sich aber verbarrikadiert. Erst einige Stunden später sei es mit Unterstützung des SEK gelungen, in die Wohnung zu gelangen und den Mann aufzugreifen. Der 37-Jährige kam in psychiatrische Behandlung. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.