Kampfhubschrauber nach Sicherheitslandung zurück in Kaserne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Naumburg/Fritzlar (dpa/lhe) - Nach der Sicherheitslandung eines beschädigten Kampfhubschraubers in Nordhessen ist die Maschine abtransportiert worden. Sie sei in der Nacht zurück in die Georg-Friedrich-Kaserne Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) gebracht worden, sagte ein Sprecher des Kampfhubschrauberregiments 36 am Freitag in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis). In der nächsten Woche werde man den Helikopter vom Typ "Tiger" auf weitere Schäden untersuchen.

Der Hubschrauber war bei einer Tiefflug-Übung am Mittwoch mit den Heckrotor gegen Bäume gestoßen und beschädigt worden. Die Besatzung landete daraufhin auf einem Feld. Nach Angaben der Bundeswehr handelte es sich dabei um eine sogenannte Sicherheitslandung. Anders als bei einer Notlandung könne dabei nach Auftreten eines möglichen Problems nach einem geeigneten Landeplatz Ausschau gehalten werden. Die Soldaten blieben unverletzt. Die Bergung hatte sich wegen fehlender Genehmigungen für den Schwertransport zunächst verzögert.