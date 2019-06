Zwei Schwimmer im Rhein bei Nackenheim verschwunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nackenheim (dpa/lrs) - Im Rhein bei Nackenheim werden seit Sonntag zwei Schwimmer vermisst. Die 22 und 31 Jahre alten Männer seien am Nachmittag abgetrieben worden und untergegangen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zeugen hatten die beiden Erntehelfer aus Rumänien beobachtet und die Polizei alarmiert. Eine großangelegte Suche von Polizei, DLRG und Feuerwehr mit einem Hubschrauber und mehreren Tauchern blieb am Sonntag erfolglos. "Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Männer ertrunken sind", sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatten Medien über die Suche berichtet.