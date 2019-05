Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Wegen einer Drohung sind in München zwei Schulen geräumt worden. Die Polizei sei am Dienstagmorgen am Dante-Gymnasium und am Klenze-Gymnasium im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher. Hintergründe und Details zu der Drohung waren zunächst unklar. Das Dante-Gymnasium teilte auf seiner Homepage mit, der Unterricht werde den ganzen Tag ausfallen.