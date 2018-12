Zwei Fliegerbomben in München gefunden: Evakuierungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Gleich zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind innerhalb weniger Stunden am Dienstag in München bei Bauarbeiten gefunden worden. Gegen Mittag stießen zunächst Arbeiter in der Infanteriestraße auf einer Baustelle auf eine 250 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe. Deren Entschärfung sollte noch am Abend ab 21.00 Uhr erfolgen, wie die Feuerwehr mitteilte. Es wurde ein Sperrbereich mit einem Radius von rund 300 Metern eingerichtet. Etwa 1000 Personen müssten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, hieß es.

Am Nachmittag fanden Bauarbeiter dann im Stadtteil Freimann ebenfalls eine Fliegerbombe. Auch hier handelt es sich um einen 250-Kilo-Sprengkörper. Bei dieser Bombe ist die Entschärfung für Mittwochfrüh um 8.30 Uhr geplant. Ebenfalls sind dort nach Angaben der Münchner Feuerwehr rund 1000 Menschen von Evakuierungen betroffen.