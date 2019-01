Polizei rettet Prostituierte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Ein Polizeieinsatz in einem Münchner Bordell hat einer Prostituierten wahrscheinlich das Leben gerettet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckten die Beamten bei einer routinemäßigen Kontrolle am Vortag in einem der Zimmer eine nicht ansprechbare Frau. Der Notarzt diagnostizierte eine lebensbedrohliche Unterzuckerung, die ohne Behandlung innerhalb weniger Stunden zum Tod geführt hätte. Ihre Rettung verdankt die Frau auch der Gründlichkeit der Beamten: Zwei Prostituierte versicherten zwar, dass sich außer ihnen niemand im Betrieb aufhalte, aber die Kontrolle wurde trotzdem fortgeführt.

Die Gründe für die Unterzuckerung der 44-Jährigen blieben zunächst unklar. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus.