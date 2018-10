Münchner Hotel nach Saunabrand evakuiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Wegen der starken Rauchentwicklung nach einem Saunabrand hat die Feuerwehr ein Hotel in München evakuiert. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war am Samstagvormittag im Untergeschoss des Hotels im Saunabereich ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zuvor hatte die "tz" berichtet. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Offen blieb bis zum Mittag auch, wann die rund 500 Hotelgäste wieder in ihre Zimmer zurückkehren können. Das Gebäude werde derzeit entraucht, sagte ein Sprecher.