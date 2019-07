Mann betritt Wohnung nach Kammerjäger: muss ins Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Ein 72 Jahre alter Mann hat verbotenerweise nur wenige Stunden nach einem Kammerjägereinsatz seine ehemalige Wohnung betreten - und dabei giftige Dämpfe eingeatmet. "Der Mann musste wegen Vermüllung die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus räumen", sagte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr am Dienstag. Die Kammerjäger hätten die Wohnung in München am Montag gereinigt und versiegelt.

"Die Wohnung sollte eigentlich wegen des Gifts vier Wochen versiegelt bleiben", sagte der Sprecher. "Der Mann marschierte noch am selben Tag hinein und musste vom Umweltdienst der Berufsfeuerwehr mit Spritzschutz und unter Atemschutz aus der Wohnung geholt werden." Zwar war der 72-Jährige bei Bewusstsein, habe aber einen verwahrlosten Eindruck gemacht. "Da er vermutlich Gift eingeatmet hat, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht", sagte der Sprecher.