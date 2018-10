Hauptbahnhof in München teilweise gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Wegen zweier verdächtiger Reisetaschen sind Teile des Hauptbahnhofs und des Ostbahnhofs in München gesperrt. Am Hauptbahnhof wurde nahezu der gesamte Zugverkehr lahmgelegt, weil die Schalterhalle und der Querbahnsteig gesperrt sind, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Am Ostbahnhof seien die Gleise 1 und 2 und der Haupteingang nicht mehr zugänglich. Spezialisten der Polizei sollen sich die mit Klebeband umwickelten Taschen nun genauer ansehen. Wem sie gehören, war zunächst unklar.