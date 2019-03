Streit in Wohnung endet tödlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung im Unstrut-Hainich-Kreis tödlich verletzt worden. Er habe mit seiner 22 Jahre alten Bekannten am Montagabend in deren Wohnung in Mühlhausen gestritten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Streit ist nach ersten Ermittlungen eskaliert. Der Mann erlag noch in der Wohnung seinen schweren Verletzungen. Die 22-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Kriminalpolizei und Spezialkräfte des Landeskriminalamtes sicherten am Montagabend am Tatort Spuren. Warum es zum Streit zwischen den beiden kam, war zunächst unklar. Auch die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt.