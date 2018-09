Anklage nach tödlichem Schuss aus Dienstpistole

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Wegen eines tödlichen Schusses aus der Pistole eines Bundespolizisten hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen zwei Männer angeklagt. Den 22 und 23 Jahre alten Angeklagten werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, sagte Behördensprecher Benedikt . Hintergrund ist ein Fall aus Bad Langensalza, bei dem Anfang des Jahres die 34 Jahre alte Lebensgefährtin des älteren Angeklagten ums Leben kam.

Laut Anklage war der 22-Jährige - zumindest damals ein Bundespolizist - am Tattag im Januar von München nach Bad Langensalza gereist und hatte pflichtwidrig seine Dienstwaffe seinem 23 Jahre alten Freund übergeben. Die Waffe sei weder getrennt vom Magazin noch in einem abschließbaren Behältnis aufbewahrt worden, so der Vorwurf.

Beide Männer holten nach Angaben der Staatsanwaltschaft nachts die Frau von der Arbeit in einer Bar in Bad Langensalza ab und gingen gemeinsam in die Wohnung des 23-Jährigen. Dort sollen die beiden Männer Alkohol getrunken haben. Der Jüngere soll zum Zeitpunkt, als der tödliche Schuss aus seiner Dienstpistole fiel, geschlafen haben.

Der 23-Jährige soll mit der Waffe herumgealbert haben. Er soll vor seiner Freundin gesessen und - in der Annahme, die Waffe sei nicht geladen - abgedrückt haben. Beim zweiten Mal soll sich dann eine Patrone gelöst haben, die die 34-Jährige im Brustkorb traf und Herz sowie Lunge verletzte. Die Frau verblutet innerhalb weniger Minuten.

Laut Anklage hätte der 23-Jährige erkennen müssen, dass sich durch den Waffengebrauch ein Schuss lösen und tödliche Verletzungen hervorrufen könne. Ohne die Waffe des Bundespolizisten sei die Tötung nicht möglich gewesen. Deswegen ist der 22-Jährige ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Beiden Angeklagten wird zudem je ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.