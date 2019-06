Angler ziehen Granate aus Bach : Munition entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen/Ballhausen (dpa/th) - Gleich zweimal mussten die Spezialisten des Munitionsbergungsdienstes im Unstrut-Hainich-Kreis zu Munitionsfunden ausrücken. Statt eines Fisches zogen ein Vater und sein Sohn am Sonntag eine Granate aus dem Pöpperöder Bach in Mühlhausen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Experten stellten das Überbleibsel aus dem Krieg sicher. Nahezu zeitgleich fand ein Mann bei Ausgrabungsarbeiten eine Kiste mit Munition. Auch hier kamen die Kampfmittelräumer zum Einsatz. Der Mann hatte in Ballhausen mit Genehmigung nach Teilen eines im Krieg abgestürzten Jagdflugzeugs Messerschmidt 109 gesucht.