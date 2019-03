Notpumpe eingesetzt: In Mücke fließt das Wasser wieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mücke (dpa/lhe) – Nach dem Wasserausfall durch eine kaputte Pumpe läuft in Mücke im Vogelsbergkreis das Wasser wieder. Eine Notpumpe sorgt dem Wassermeister der Gemeinde zufolge seit Sonntagabend wieder für fließendes Trinkwasser, nachdem etwa 2000 Menschen seit Samstagnachmittag auf dem Trockenen gesessen hatten. Die defekte Pumpe sei fast zwanzig Jahre alt und könne nicht mehr repariert werden, die behelfsmäßige Notpumpe werde vermutlich im Laufe der Woche durch ein neues Gerät ersetzt, sagte der Wassermeister am Montag. Die Gemeinde hatte zwischenzeitig eine Versorgungsstelle eingerichtet, an der Betroffene Kanister mit Trinkwasser auffüllen konnten.