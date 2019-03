Heftiger Regen überflutet Keller in Montabaur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Montabaur (dpa/lrs) - Nach heftigen Regenfällen sind in Montabaur (Westerwaldkreis) mehrere Bäche über die Ufer getreten. Das Wasser überflutete in der Nacht zum Samstag mehrere Straßen und lief in verschiedene Keller, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt worden sei niemand. Seit den frühen Morgenstunden am Samstag sei die Feuerwehr im Einsatz gewesen. Sie habe die Lage weitgehend in den Griff bekommen. Am Sonntag ergänzte ein Polizeibeamter: "Es ist wieder alles ruhig, es hat ja nicht mehr geregnet."