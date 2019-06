Entwarnung nach Sperrung der ICE-Strecke Frankfurt-Köln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Montabaur (dpa) - Nach einer gut zweistündigen Sperrung der ICE-Schnellstrecke Frankfurt-Köln wegen eines herrenlosen Koffers in einem Zug hat die Bundespolizei Entwarnung gegeben. In dem Koffer habe sich normales Reisegepäck befunden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am frühen Donnerstagabend. Die Sperrung der Bahnstrecke wurde wieder aufgehoben. Die Beamten hatten zuvor wegen des verdächtigen Gepäckstücks einen ICE auf dem Weg von Frankfurt nach Köln im Bahnhof Montabaur gestoppt und teilweise geräumt. Ein Mann soll den Koffer in Frankfurt in dem Zug abgestellt haben und dann verschwunden sein. Die Hintergründe waren zunächst unklar.