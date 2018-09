Jugendlicher Fußballer beim Torjubel schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Ein 15-jähriger Fußballspieler hat sich beim Torjubel auf einem Sportplatz in Mönchengladbach schwer an der Halswirbelsäule verletzt. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, drehte der jugendliche Torschütze am Montagabend zum Jubeln ab - dabei wurde er von seinen Mitspielern zu Boden gerissen und schlug unglücklich auf. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.