Frau sperrt Handwerker in ihrer Wohnung ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mindelheim (dpa/lby) - Bei seiner Arbeit ist ein Handwerker in Schwaben von seiner Auftraggeberin eingesperrt worden. Die Frau hatte den Mann für Nachbesserungen in ihre Wohnung in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) bestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie verließ aber ihre vier Wände vor dem Handwerker und sperrte die Tür von außen zu. Über die Terrassentür schaffte es der eingesperrte Handwerker am Dienstag wieder ins Freie. Aus Sorge, dass über die offene Tür Fremde in die Wohnung gelangen könnten, rief er die Polizei. Die Beamten sicherten die Wohnung ab, verschafften sich nach einiger Zeit mit einem Zweitschlüssel Zugang und schlossen die Terrassentür wieder. Der Frau sei keine Straftat vorzuwerfen, sagte ein Sprecher.