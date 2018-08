Zwei Gleitschirm-Abstürze im Südwesten: 59-Jährige verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwäbisch Hall/Oberndorf (dpa/lsw) - Eine 59 Jahre alte Gleitschirm-Fliegerin ist im Kreis Schwäbisch Hall kurz nach dem Start abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau habe aufgrund einer starken Windböe die Kontrolle verloren und sei am Samstagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Hang geprallt, teilte die Polizei in Aalen mit. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Spezialklinik.

Mehr Glück hatte ein 53 Jahre alter Mann, der bereits am Freitag mit seinem Gleitschirm bei Oberndorf (Kreis Rottweil) abgestürzt war. Er sei in einer Tanne hängen geblieben und habe unverletzt gerettet werden können, berichtete die Polizei in Tuttlingen am Sonntag.