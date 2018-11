Polizist erschoss erst Ehefrau und dann sich selbst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Merzig/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die am Sonntag in einer Wohnung in Merzig gefundenen Leichen eines Polizisten und seiner Ehefrau sind obduziert worden. Die Obduktion habe den Verdacht bestätigt, dass der 49-Jährige zunächst seine Frau und dann sich selbst erschossen habe, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken am Montag. Zu den möglichen Hintergründen der Tat machte der Sprecher keine Angaben. Da der Täter auch sich selbst getötet habe, würden die Ermittlungen in Kürze eingestellt.