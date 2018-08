Vermisste Katze aus verschlossenem Auto befreit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grafschaft/Mayen (dpa/lrs) - Eine vermisste Katze ist in der Verbandsgemeinde Grafschaft (Kreis Ahrweiler) nach vier Tagen in einem verschlossenen Auto gefunden worden. Die Besitzerin habe ihr Haustier in dem Fahrzeug ihres Nachbarn entdeckt, wie die Polizei in Mayen am Sonntag berichtete. Allerdings war der Mann im Urlaub. Er habe aber telefonisch an seinem Ferienort erreicht werden können. "Nach Schilderung der Notlage für die Katze war der Fahrzeugeigentümer damit einverstanden, dass die Seitenscheibe seines Fahrzeugs eingeschlagen werden konnte."