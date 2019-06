Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein 21-Jähriger ist im Markkleeberger See bei Leipzig ertrunken. Der Mann war am Mittwochnachmittag aus ungeklärter Ursache untergegangen, ein Ersthelfer tauchte nach ihm und zog ihn aus drei bis vier Meter Tiefe nach oben, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst. Doch die versuchte Wiederbelebung am Ufer blieb erfolglos, der 21-Jährige starb. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar.