19-Jähriger geht in Lahn unter und stirbt

Marburg (dpa/lhe) - Ein frühmorgendliches Bad in der Lahn hat einem jungen Mann das Leben gekostet. "Wir gehen von einem Badeunfall aus", sagte ein Sprecher der Marburger Staatsanwaltschaft am Montag. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Der 19-Jährige, der offenbar nicht schwimmen konnte, war demnach bereits am 11. August zusammen mit anderen Männern in Marburg in die Lahn gestiegen. Alle seien angetrunken gewesen, sagte der Sprecher. Der 19-Jährige sei dann untergegangen. Der Fluss sei an der Stelle mehr als drei Meter tief. Die Feuerwehr zog den Mann aus dem Wasser, doch alle Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. Über den Fall hatte zuvor die "Oberhessische Presse" berichtet.