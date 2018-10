Fund einer leblosen Frau bei Mansfeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mansfeld (dpa/sa) - In einem Waldstück im Landkreis Mansfeld-Südharz ist eine leblose Frau gefunden worden. Sie wurde am Montagnachmittag bei Mansfeld entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Es handele sich um eine seit Samstagnachmittag vermisste 93-Jährige, die in einer Pflegeeinrichtung gewohnt hatte. Ein Passant hatte sie gefunden und die Polizei alarmiert. Weitere Erkenntnisse gab es am Dienstagmorgen noch nicht. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" darüber berichtet.