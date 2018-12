Stromausfall in der Mannheimer Innenstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Wegen Leitungsfehlern ist in der Mannheimer Innenstadt am Samstag der Strom ausgefallen. Betroffen seien seit dem Mittag die Schwetzingerstadt und die Oststadt, wie die Polizei mitteilte. Es habe Ampelausfälle gegeben. Ein Leitungsfehler habe es notwendig gemacht, dass eine Straße an zwei Stellen aufgebaggert werden musste. Die Störungen könnten sich bis zum Abend hinziehen. Wie viele Haushalte betroffen waren, konnte de Polizei nicht sagen. Im "Mannheimer Morgen" war unter Berufung auf das Energieunternehmen MVV die Rede von 5000 Haushalten.