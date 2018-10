Chicken Nuggets im Ofen: Polizei holt Kleinkind aus Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Kurz entschlossen haben Polizisten in Mannheim eine Tür eingetreten und ein Kleinkind aus einer Wohnung voller Rauch geholt. Die Mutter des Dreijährigen habe sich ausgeschlossen und sei den alarmierten Beamten am Donnerstagabend bereits entgegengelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Junge saß in seinem Zimmer vor dem Fernseher, während der Grund der Aufregung in der Küche zu finden war: Im Ofen verkohlten Chicken Nuggets. Sicherheitshalber kam der unverletzte Junge in ein Krankenhaus, um eine Rauchvergiftung auszuschließen.