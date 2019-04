Explosion in Mehrfamilienhaus: Ein Bewohner vermisst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mandelbachtal (dpa/lrs) - In einem Mehrfamilienhaus im saarländischen Mandelbachtal ist es am späten Freitagabend aus bisher ungeklärten Gründen zu einer Explosion gekommen. Ein 30 Jahre alter Hausbewohner werde noch vermisst, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Von dem Mann fehlte auch am späten Nachmittag noch jede Spur. Drei andere Bewohner hingegen hätten sich zum Zeitpunkt der Explosion nicht in dem Haus aufgehalten. An dem Gebäude im Ortsteil Ormesheim entstand erheblicher Sachschaden.

Die Untersuchungen zur Explosionsursache dauerten am Nachmittag noch an. "Wir hoffen, bis zum Abend Erdgeschoss und Keller von Trümmersuchhunden durchsuchen lassen zu können", sagte ein Polizeisprecher. Die Arbeiten gestalteten sich aber äußerst schwierig, da akute Einsturzgefahr bestehe. "Die Feuerwehr hat den ganzen Tag an der Stabilisierung der Fassaden gearbeitet." Brandexperten hätten eine Drohne aufsteigen lassen, um aus der Vogelperspektive die Lage analysieren zu können. Doch auch danach sei die Explosionsursache nicht klar gewesen.