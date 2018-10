Urlauber fällt vom Boot: Ehefrau kann ihn nicht retten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Malchow (dpa/mv) - Ein 77 Jahre alter Angler ist am Freitag auf dem Petersdorfer See nahe Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seeplatte) ums Leben gekommen. Der Urlauber sei am Nachmittag bei einem tragischen Unfall über Bord gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte NDR 1 Radio MV darüber berichtet. Die genaue Todesursache sei noch unklar. Auf dem Boot sei auch die Ehefrau gewesen, die hinterher gesprungen sei, um ihren Mann zu retten. Auch mehrere Zeugen halfen. Schließlich gelang es nach Polizeiangaben, den Angler aus dem Wasser zu ziehen, doch Wiederbelebungsversuche waren erfolglos.