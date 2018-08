Tausende Vermissten-Meldungen: Suche über soziale Medien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Sie sind ohne Orientierung, brauchen dringend Medikamente oder haben Selbstmord angekündigt: 3847 Menschen sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz als vermisst gemeldet worden. Das waren 219 mehr als im Jahr 2016, wie das Innenministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "Aktuell bestehen in Rheinland-Pfalz 319 unerledigte Vermisstenfälle. Als langzeitvermisst (mehr als zwei Monate) gelten 267 Personen", hieß es weiter.

Die Polizei schreibt verschwundene Bürger in ihrem Informationssystem (INPOL) zur Fahndung aus und sucht vielfältig nach ihnen, auch mit Öffentlichkeitsfahndung. "Die Umsetzung kann im Einzelfall auch über soziale Medien erfolgen", erklärte Ministeriumssprecherin Sonja Bräuer. Die meisten Vermissten tauchen wieder auf.

Anders als im Nachbarland Hessen betreiben die Ermittler in Rheinland-Pfalz ihre Vermisstensuche nicht auch über die Handy-Warn-App Katwarn. Diese werde eingesetzt, "wenn dem Bürger eine Gefahr droht oder er über eine Verhaltensweise informiert wird, um eine Gefahr abzuwenden. Diesen Charakter sollte die Warn-App nicht verlieren", erläuterte Bräuer.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte kürzlich gesagt: "Der polizeiliche Einsatz von Katwarn bei der Vermisstensuche hat sich bewährt." Als Beispiele nannte er drei vermisste Kindergartenkinder sowie eine verschwundene 80-Jährige: Sie alle seien auch mit der Hilfe von Katwarn gefunden worden.

Allerdings ist dieser Einsatz der App auch in Hessen die Ausnahme. Dort ist er innerhalb der Polizei nicht unumstritten. Hinzu kommen genervte Katwarn-Nutzer: Sie wollen von der App nur bei einem großen Unwetter oder in einem lebensbedrohlichen Notfall gewarnt werden.