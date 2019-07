Kneipenstreit mündet Stunden später in Schlägerei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der handfeste Streit zwischen zwei Gruppen in Mainz am Dienstag hat sich aus einer Auseinandersetzung in einer Kneipe entwickelt. Dabei sei ein 23-Jähriger in der Nacht zum Dienstag mit einem Messer auf mehrere Gäste losgegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Dienstagvormittag stürmte sein Vater in die Gaststätte und verwüstete diese. Daraufhin fuhr der Wirt mit mindestens zwei Gästen zur Wohnung von Vater und Sohn, um diese zur Rede zu stellen. Dabei kam es zu der handfesten Auseinandersetzung; Vater, Sohn und der Wirt wurden verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Der Streit hatte einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem Anrufer schussähnliche Geräusche geschildert hatten. Eine Schusswaffe wurde bislang nicht gefunden.