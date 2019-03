Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Eine Jugendherberge in Mainz ist in der Nacht zum Samstag evakuiert worden. Etwa 100 Jugendliche mussten kurz nach Mitternacht ihre Betten verlassen. In dem Gebäude sei vermutlich Reizgas versprüht worden, teilte die Feuerwehr weiter mit. Fünf Jugendliche klagten über brennende Augen und kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner konnten später zurück in ihre Betten. Die Ermittlungen der Polizei begannen noch in der Nacht.