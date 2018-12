Verdächtiger Gegenstand sorgt in Magdeburg für Aufregung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg hat ein verdächtiger Gegenstand für Aufregung gesorgt. Experten gaben am Montagnachmittag gut eine Stunde nach dem Fund Entwarnung, es handele sich nicht wie zunächst befürchtet um einen Sprengsatz, teilte eine Polizeisprecherin in Magdeburg mit. Es sei schließlich eine Metallkanne mit einem angebrachten Thermostat gewesen. Der Gegenstand, aus dem Drähte herausragten, war direkt an einem vom Landeskriminalamt genutzten Gebäude gefunden worden. Beamten hatten den Hinweis gegeben. Ein Straßenabschnitt wurde zeitweise abgesperrt.