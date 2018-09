Unbekannte junge Frau tot in Neustädter See gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Eine bislang unbekannte Frau ist in Magdeburg tot aus dem Neustädter See geborgen worden. Zeugen hatten am Montagmorgen den auf dem Wasser treibenden Körper entdeckt, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Bislang liege keine passende Vermisstenanzeige vor, deshalb sei man an Hinweisen zur Identität der Unbekannten interessiert.

Die Frau ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, 17 bis 25 Jahre alt und von stabiler Gestalt. Sie hat laut Polizei schwarze, lange, zu einem Zopf gebundene Haare und braune Augen. Die Unbekannte trug blaue Jeans, ein orangefarbenes T-Shirt und eine bräunliche Jacke. Eventuell hat sie einen Migrationshintergrund. Wie die junge Frau zu Tode kam, soll mithilfe einer Obduktion geklärt werden.