Passanten entdecken Toten in der Elbe: Identität unklar

Magdeburg (dpa/sa) - Zwei Tage nach einer großen Suchaktion wegen eines vermissten Schwimmers in der Elbe bei Magdeburg ist ein Toter gefunden worden. Passanten meldeten am Montagmittag eine leblose Person auf Höhe des Herrenkrugsteges in Magdeburg, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Ein Notarzt stellte nur noch den Tod fest. Die Identität des Toten war zunächst unklar. Möglicherweise handele es sich um den Mann, der seit Samstag vermisst wird. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann in dem Fluss plötzlich die Arme hochriss und untertauchte. Eine große Rettungsaktion blieb erfolglos. Auch wenn die Elbe derzeit sehr wenig Wasser führt, kann sie für Schwimmer lebensgefährlich sein.