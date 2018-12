Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg ist ein 35-jähriger Mann mit einer Kopfverletzung auf der Straße gefunden worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der aus Magdeburg stammende Mann war am Samstag entdeckt worden. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Identität des zunächst unbekannten Mannes sei mithilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung geklärt worden, teilte die Polizei mit.