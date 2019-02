Holzkohlegrill in Wohnung ruft Feuerwehr auf den Plan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein Holzkohlegrill in einer Wohnung hat am Freitag die Magdeburger Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach ihren Angaben bereitete der Bewohner mit dem Grill mitten in der Wohnung sein Essen zu - ohne auf die damit verbundenen Gefahren zu achten. Nachdem ein Brandmelder Alarm schlug und Brandgeruch aus der Wohnung drang, rückte die Feuerwehr mit knapp 20 Einsatzkräften an. Sie löschten das Feuer mit einem Kleinlöschgerät. Der Rettungsdienst brachte den Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.