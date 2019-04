Haseloff bietet Hilfe für Wiederaufbau von Notre Dame an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Paris (dpa/sa) - Nach dem Brand der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Unterstützung beim Wiederaufbau angeboten. "Sachsen-Anhalt verfügt über eine hervorragende Expertise bei der Restaurierung historischer Glasfenster", teilte der Regierungschef am Mittwoch in Magdeburg mit. Laut Staatskanzlei wurde in den vergangenen Jahren im Naumburger Dom besondere bautechnische Sachkenntnis gewonnen, wie Fenster in mittelalterlichen Gebäuden erneuert werden können.

Damit verstärkte Haseloff ein Angebot der Naumburger Domstifter, die entsprechende Hilfe bereits am Dienstag angeboten hatten. Er werde das Angebot bei einem Frankreich-Besuch im Mai auch noch einmal persönlich unterbreiten. Notre-Dame sei nicht nur ein Sinnbild französischer, sondern auch europäischer Identität, so Haseloff. Deswegen sollte auch der Wiederaufbau eine europäische Angelegenheit sein. Das Feuer in der Kathedrale war am Montagabend ausgebrochen und hatte schwere Schäden angerichtet.