Fünfjähriger in Magdeburg bewusstlos aus Teich geborgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein fünf Jahre alter Junge ist in Magdeburg bewusstlos aus einem Teich geborgen worden. Rettungskräfte entdeckten das Kind am Sonntagmittag mit Hilfe des Vaters in dem Gewässer auf einem Betriebsgelände im Süden der Stadt, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Notarzt versuchte den Jungen noch vor Ort zu reanimieren und brachte ihn in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fünfjährige zuvor mit anderen Kindern unbeaufsichtigt auf dem Gelände gespielt. Details waren zunächst nicht bekannt.