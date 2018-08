Evakuierung in Magdeburg beendet: Entschärfung kann beginnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Evakuierung in Magdeburg wegen der geplanten Entschärfung der in der Elbe gefundenen Bombe ist abgeschlossen. 5000 Menschen hätten ihre Wohnungen im betroffenen Gebiet im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle verlassen, teilte die Stadt am Samstag mit. Etwa 600 Hilfsbedürftige seien mit Krankentransporten und Rettungswagen aus Heimen oder ihren Wohnungen transportiert worden. Einige uneinsichtige Anwohner hatten die Evakuierungsaktion im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan um rund zwei Stunden verzögert. Kurz vor Beginn der Entschärfung überflog ein Polizeihubschrauber zur Kontrolle das gesperrte Gebiet.