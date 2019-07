27-Jähriger ertrinkt in Neustädter See in Magdeburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein 27-Jähriger ist im Neustädter See im Norden von Magdeburg ertrunken. Der Mann sei am Mittwochabend in dem See geschwommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen hörten plötzlich Hilferufe und sahen, wie der 27-Jährige unter der Wasseroberfläche verschwand. Rettungskräfte suchten wenig später den See mit Tauchern und per Hubschrauber nach dem Badegast ab - zunächst erfolglos. Am Donnerstagmorgen wurde der 27-Jährige mit Hilfe eines Sonargeräts geortet. Taucher konnten den Mann nur noch tot bergen, wie eine Polizeisprecherin sagte.