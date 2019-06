Suche nach vermisstem 19-Jährigen auch am Montag ohne Erfolg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mackenbach (dpa/lrs) - Ein nach einer Radtour seit Sonntag verschwundener 19-Jähriger wurde auch am Dienstagmorgen noch vermisst. Am Pfingstmontag sei weiter nach dem jungen Mann gesucht worden, sagte ein Polizeisprecher in Kaiserslautern am Dienstag. Die Suche sei am Abend aber zunächst ergebnislos eingestellt worden. Da der 19-Jährige viel mit dem Fahrrad unterwegs sei, sei er sehr durchtrainiert und könne seit seinem Verschwinden theoretisch eine weite Strecke zurückgelegt haben. Die Ermittlungen sollen auch am Dienstag fortgesetzt werden.

Der Vermisste, der wegen Autismus auf Medikamente angewiesen ist, war am Sonntag im Kreis Kaiserslautern nach einer Radtour mit seiner Mutter verschwunden. Er ist mit einem schwarz-grünen Mountainbike unterwegs.