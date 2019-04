Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - In einem Lüneburger Wohngebiet ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger mit einem Gewicht von rund 75 Kilogramm solle noch im Verlaufe des Tages entschärft oder gesprengt werden, sagte eine Polizeisprecherin. In einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort müssten Anwohner in Sicherheit gebracht werden, betroffen seien vermutlich rund 4000 Menschen. Die Evakuierung solle voraussichtlich gegen 19 Uhr beginnen.